Rainer Rahasepp: ennetus on igal juhul parem kui õnnetus

Pärast seda heategu jätkas punt helkurkõnnil osalejaid oma teekonda. Sedasi sai taas kord üks tume tont endale kena ja särava helkuri ning tema edasine teekond oli kindlasti turvalisem.

Helkur on pisike ja toimib väga hästi. Ta on väike ning väga tõhus vahend enda nähtavaks tegemisel. Kõik, kes pimedal ajal liikluses viga ega hukka ei taha saada, teavad, et enda turvalisuse tõstmiseks on parim abivahend just helkur. Ka linnatänavatel. Helkurid on muutunud moodsaks ja stiilseks. Iga inimene leiab endale meelepärase.

Nii on tänavaile tulnud helkurvestid ja -traksid, helkuriga joped-jalanõud-kindad. Helkuriga on varustatud koguni lemmikloomi. Nõnda jääbki vaid üle hankida enesele sobivaim valgusallikas, et pimedal ajal oma liiklusturvalisust kasvatada – on ju ennetus parem kui õnnetus.

Tänavu toimub helkurkõnd Lõuna-Eestis, aga ka Pärnumaal juba kümnendat aastat. Fookuses on isiklik eeskuju. Helkurkõnnile on teretulnud nii nooremad kui vanemad – emmed ja issid, papad ja mammad. Oodatud on kõik, kes turvalist elukeskkonda südameasjaks peavad. Osalemisega saab igaüks külvata hääd isiklikku eeskuju.