GALERII ⟩ Põlvamaal hävis tules nelja korteriga elumaja

Lõuna päästekeskuse teatel avastas tulekahju majaelanik, kes suitsuanduri häiret kuulis. Tulekahju levik piirati kell 7.29. Juhtunust teavitati kohalikku omavalitsust, kelle esindajad hakkasid ulualuseta inimesi selgitama ja neile ajutist eluaset otsima.

Päästeameti Põlva komando meeskonnavanema Joel Siimu andmeil asus elumajas neli korterit, millest igas elas üks inimene. «Kui meie oma valvevahetust poole üheksa ajal alustasime, oli suur tulekahju juba läbi ning tegelesime tulepesade otsimisega. Päästeautod pole vahepeal siit ära läinudki. Kustutamas olid Võru, Põlva, Räpina meeskonnad ning Saverna vabatahtlikud. Inimesi evakueeris hoonest politsei koos päästjatega. Seda võib küll praegu öelda, et keegi sisse ei jäänud. Selles majas küll enam elada ei saa, sest see on täiesti hävinenud,» rääkis ta enne keskpäeva.

Saverna vabatahtlikud päästjad andsid oma panusest teada ühismeedias. «Hommikul vara saime kutse Mammastesse, kus oli süttinud elumaja. Kohale jõudes avanes kurb pilt ja alustasime kohe kustutustöödega. Leegid olid katusest väljas.»

Päästeameti tulekahjude menetleja Roman Abubikirov oli hoone enne keskpäeva juba üle vaadanud. «Kuna politsei alustab tõenäoliselt kriminaalmenetlust, siis põhjustest praegu ei räägi. Nii palju saan öelda, et tulekahju sai alguse hoone teiselt korruselt trepikojast, kust levis katusele ja sealt edasi. Vähemalt praegu viitab kõik sellele.»

Põlva abivallavanem Koit Nook käis koos vallavanem Martti Rõigasega tulekahju paigas kella 11 paiku. «Kaks majaelanikku ei olnud meie sealviibimise ajal joobe tõttu eriti kontaktivõimelised ja kolmas ütles, et läheb venna poole. Üks joobes mees oli autos ega tulnud sealt väljagi. Hoones elanud vanaproua oli sealt ära toimetatud. Kõigile elanikele on pakutud abi, aga esialgu on nad šokis ega oska midagi küsida. Nad ei tea ju ka veel, mis nende elamisest alles on. See mees, kellega rääkisime, eeldas, et kõik leiavad endale ajutise peavarju, aga ütlesime, et kui nad abi vajavad, andku ainult teada.»

Mis tahes hädaliste aitamiseks on abivallavanema sõnutsi valmis vaadatud evakuatsioonipunktid. «Antud juhul tuleb esimesena kõne alla Mammaste tervisespordikeskus. Nelja eraldi inimese jaoks meil hetkel nelja sotsiaalpinda pakkuda ei ole – vaba on vaid üks korter ja seegi ei asu Põlvas.»

Ühe elaniku elupäästjaks osutus kass, kes jooksis tal üle näo. «Suitsuanduri signaalist ei rääkinud see mees midagi,» mainis Nook.