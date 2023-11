Neljapäevast on siseveekogude jääle minek keelatud

Kuna õhutemperatuur on püsinud miinuspoolel, siis on ka siseveekogude pinnale tekkinud esimene jää, mis on aga veel õhuke ja seega eluohtlik.

Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala rõhutas, et praegu veekogudele tekkinud jää ei ole kindlasti veel kandev ja jääle minek on äärmiselt ohtlik. «Eriti palume silma peal hoida lastel, kes esimeste külmadega võivad enim jääle kippuda. Juba käesoleva aasta märtsis on jää või libedate kallaste tõttu elu kaotanud kolm inimest,» ütles Virkala.