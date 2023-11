Lumetormi eel: päästeamet juhendab, kuidas käituda

Lumerohkus ja tuuleiilid tähendavad seda, et oodata võib elektrikatkestusi – puude oksad muutuvad raskemaks ning puid võib langeda elektriliinidele. Elektri taastumine võib aga katkestuste rohkuse ja teeolude tõttu kauem aega võtta. Seetõttu soovitab päästeamet vaadata üle kodused toidu- ja joogivarud, laadida telefonid ja akupangad ning tankida auto.

«Mida rohkem igaüks ise enda ja oma pere heaks ära teeb, seda paremini selle tormiga toime tuleme. Õues liikudes soovitame selga panna soojad riided ja jalanõud. Autosse soetada väike labidas ja pukseerimisköis, et kui ikkagi on vaja sõitma minna, siis väiksemast kuhjast saaks ise välja. Mida hullemad on olud, seda kauem võtab ka aitajatel aega hädalisteni jõudmine, seetõttu tasub end ise aidata nii palju kui võimalik,» ütles päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi.

Enne lumetormi:

* varu joogivett, toitu, patareisid ning küttepuid;

* arvesta võimalike elektrikatkestustega. Lae mobiiltelefon ja akupangad ning tangi auto.

Tormi ajal:

* kui saad, jää tuppa ja väldi väljas liikumist;

* õueminekuks riietudes arvesta, et tuul teeb ilma veel külmemaks. Tuulise ilmaga pane selga rohkem riideid. Väldi liikumist puude all, sest oksad võivad tugeva tuulega murduda;

* kui saad, ära sõida autoga, eriti kõrvalteedel. Hädavajaliku sõidu korral võta kaasa laetud mobiiltelefon ja akupangad, lumelabidas, soojad riided ja soe jook;

* teavet tuisu tõttu tekkinud takistustest sõiduteedel küsi infot telefonilt 1247;

* elektrikatkestustest teata Elektrilevi rikketelefonil 1343. Maha langenud liinidest teavita ka häirekeskust telefonil 112;

* inimvigastuste ning otsese ohu korral helista hädaabinumbril 112;

* elektrikatkestusest või ohtlikust olukorrast saab teada anda ka veebirakenduses MARU. Samuti saab sealt infot rikke likvideerimise prognoositava aja kohta.

Loetelu kodustest varudest leiab veebilehelt olevalmis.ee ning mobiilirakendusest «Ole valmis!». Mõlemast leiab ka käitumisjuhised erinevateks kriisiolukordadeks ning mobiilirakendust saab kasutada ka internetiühenduseta.