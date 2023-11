Ene Kerge: konkurss töökohtadele muutub karmimaks

Üle-eestiliselt on kõige enam koondamisi praegu just töötlevas tööstuses, sellele järgnevad veondus-laondus ning haldus ja abitegevused. Ka Võrumaal on kõige enam koondatuid just töötlevast tööstusest, eriti puiduvaldkonnast. Statistika näitab, et koondamised on põhjustatud eelkõige töömahtude vähenemistest, aga märgata on ka ettevõtete töö ümberkorraldamisi, likvideerimisi ning pankrotte.