Vahur Joa: tarbetult uudsed korgid

Coca-Cola firma põhjendab, et selline kork on kasutusele võetud euroliidu ühekordse plasti direktiivi nõuete pärast, milleks tuleb valmistuda kogu Euroopas, kui määrus 2024. aasta juulis jõustub. Asja iva on selles, et nii lähevad korgid jäätmekäitluses ringlusesse koos pudelitega, mitte ei jää kasvatama plastikprahi hulka. Joogifirma esindajad kinnitavad, et pärast katsetusi osutus uus kork tarbijate eelistatud valikuks nii disaini kui ka mugavuse poolest, selle väljaarendamisele kulus palju raha ning liigutakse puhtama keskkonna suunas.