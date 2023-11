KIRI: Oleme tihti liiga ükskõiksed

Kohtumine ise oli huvitav. Taro tutvustas parlamendi tööd, selgitas riigikogu liikme kohustusi ja õigusi. Sain kinnitust rahva seas levinud arusaamale, et saadikud on mõneski mõttes ülimuslikud tavainimeste suhtes. Hästi tasustatud ja põhiseadusega kindlustatud töö reeglistik, olenemata riigis valitsevast majanduslikust olukorrast, on tinginud suure tungi parlamenti. Eriti inimeste seas, kes saavutanud mingi tuntuse tavaelus.