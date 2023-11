Põlengus hävinud maja elanike päästjaks osutus viieaastane kass

Maja teisel korrusel elanud Algar Assu kirjeldas sündmuseid järgmiselt: «See asi toimus niiviisi, et ärkasin hommiku kell viis selle peale üles, et kass jooksis mul üle näo. Siis kuulsin, et suitsuandur lõugab koridori laes ja nägin, et tuba on paksult suitsu täis. Proovisin tuld põlema panna, aga majast oli vool läinud. Panin telefoni lambi põlema ja samal ajal kui 112 helistasin, panin ennast riidesse. Sain koridorist, kuhu sisse tungis järjest rohkem paksu suitsu, jope haarata.