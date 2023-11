Terviseamet: gripi levik ja haigestumine koguvad hoogu

Sel hooajal on grippi haigestunud 157 inimest. Esialgsetel andmetel on haiglaravi vajanud 12 inimest, üks patsient on vajanud intensiivravi. Enam kui pooled hospitaliseeritutest on olnud üle 60-aastased. Kõik haiglaravi vajanud inimesed on olnud vaktsineerimata.