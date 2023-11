Eestlased hakkavad soomlastele patju müüma

Padjad sisaldavad lisaks toortatrakestadele ka lõhnavaid ravimtaimi nagu lavendel, münt, raudrohi, aniis-hiidiisop, kummel, basiilik, kanarbik ja angervaks. E-poe tunnuslauseks on soome keeles «Parempi uni pää täydellisellä tyynyllä!» Eesti keelde tõlgituna on see «Parem uni täiuslikul padjal».

Põlvamaal on valmistatud erilisi Mustamõisa toortatrapatju alates 2014. aasta kevadest ning Ilmavald OÜ on müünud neid oma kohaliku e-poe kaudu peamiselt Eesti turule. Mustamõisa patju võib tänaseks leida ka Šveitsist, Inglismaalt, Mongooliast, Belgiast, Californiast, Kaug-Idast, Saksamaalt, Himaalaja mäestikust ning ennekõike muidugi kodusest Eestist. Ettevõtte eesmärgiks on valmistada kõige paremaid patju maailmas.

«Enam-vähem kümne aasta eest saigi alustatud nende patjade tootmise ja müügiga ning Eestis on tänulikke ostjaid päris hästi leidunud, tagasiside on olnud hea,» rääkis Ilmavald OÜ juhataja Roy Strider. «Oleme saanud tõestust, et meie toodangul on väärtus, päris tihti ostab klient ühele padjale lisaks ka teise või kolmandagi. Nüüd proovime ka Soomes koos meie patjadega paremat und müüa. Vahel ju aasitakse, et mõni firma müüb õhku ja mõni müüb vett, olengi seepeale siis päris tõsiselt lausunud, et meie müüme head und.»

Kagu-Eesti väikeettevõte kasutab oma toodangus võimalikult palju kohalikku tööd, materjali ja toorainet. Tootja eesmärgiks on kinkida padjaomanikele rahulik ja parema kvaliteediga uni, leevendada selja- ja kaelahädasid.

Mustamõisa imeliselt lõhnavates toortatrapatjades on lisaks hoolele, rohelisele mõtteviisile ja kohaliku kogukonna hoidmisele ka Lõuna-Eesti Energia talu ürdid, Himaalaja kaljusool ning padjameistri head soovid.

Tarvitatakse vaid 100 protsenti puuvillast sulekotiriiet, mis tolmu blokeerib. Peamise padjatäitena Eestis kasvanud toortatra kestad on kuivatatud kuni 30-kraadises soojuses ning eemaldatud tatrateralt mehaaniliselt, spetsiaalse hõõrutiga. Toortatrakestade pehmus eristab Mustamõisa patju enamikest teistest Eesti poodides müüdavatest tatrapatjadest, kus tatrakestad on eemaldatud 80-kraadise kuumusega ning seetõttu väiksemad ja kõvad.