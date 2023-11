Galerii ⟩ Valga vanima puitmaja taastamisel peeti sarikapidu

«Nii nagu teie abil saime pärja alla toodud, peame ka maja teie abil valmis saama. Minu vaatest paistab see kõik üsna hõre siin, aga te olete juba nii kaugel, et saite pärja üles pandud, järelikult ei ole finišijoon kaugel,» sõnas sarikapeol ehitusfirma poole pöördudes Valga vallavanem Monika Rogenbaum, kes pidi ka ise pärja järel käima, ent oli sunnitud ideest loobuma, kui ehitaja üles turnimist tema kingadega libedates tingimustes liiga riskantseks pidas.

«Siis hakkab meil keskväljakul elu õitsema ja arenema – nii ta on mõeldud. Aitäh, et tulite meile visiooni appi ellu viima. Oleme kuulnud, et olete auhindu võitnud, sellele objektile on meil samad ootused,» lisas vallavanem muiates.