Kodanikupäeva aumärgi pälvis ka kaks lõunaeestlast

Siseminister Lauri Läänemets andis täna välja aasta kodaniku tiitli ja kodanikupäeva aumärgid. Kodanikupäeva aumärgi said 14 inimest, kes edendavad elu erinevates paikades üle kogu Eesti, teiste seas said pälvisid need ka lõunaeestlased Eve Breidaks ja Kerte Juhkov.