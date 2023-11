Võrumaal põrkusid kaks autot omavahel kokku, üks inimene viidi haiglasse

Politsei sai kella poole nelja paiku õhtul teate, et Võru maakonnas Kirumpää külas toimus kahe sõidukiga liiklusõnnetus. Üks sõidukitest paiskus kraavi, teine jäi keset teed. Kokku oli sõidukites kolm inimest, kellest ühe toimetas kiirabi tervisekontrolliks haiglasse. Liiklus sündmuskohal on häiritud. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Täna on ilmastikuolud väga halvad ning üle Eesti on toimunud juba umbes 70 liiklusõnnetust. Selleks, et kõik jõuaksid turvaliselt sihtkohta, tuletab liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss meelde, et liikluses tuleb olla eriti tähelepanelik ja sõita aeglasemalt. Samuti tuleb vältida ohtlikke manöövreid.