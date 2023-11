Nii arvati vanasti, et kui kadripäeval on sula, on andresepäeval ehk 30. novembril külm. Kui kadripäeval möllavad tuuled ja tormid, saabub jõuludeks ilus ilm. Selline, nagu on ilm kadripäeval, on ta arvatavasti ka küünlapäeval ehk 2. veebruaril.