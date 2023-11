Restoranid seati taas kord pingeritta

Kokku on nimekirjas 147 söögikohta. Neist 30 parimat on seatud pingeritta, mida juhib sajast võimalikust punktist 97 teeninud Tallinna restoran 180 Degrees by Matthias Diether. Restorani road on koostisainerohked. Minimalismi ega tagasihoidlikkust selles majas ei tunnistata. Köögis valitseb ehtne Saksa kord, seevastu söögisaalis prantsuspärane sundimatu elegants.