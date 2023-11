«Üks tänastest laureaatidest Peeter Laurits on öelnud, et kunstniku roll on aidata luua maailma, samamoodi nagu loovad maailma kõik teised olendid ja mitteolendid. Igaüks, kes teeb seda, mida ta teeb väga hästi või suurepäraselt, osaleb maailma loomises suuremal määral. See kehtib ka teadlaste ja kõigi teiste kohta,» rääkis Hussar.