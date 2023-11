Eksootiline muusika jõuab Ihamarusse ja Valka

India klassikaline muusika on festivali ajaloo jooksul kõlanud juba palju kordi, kuid seekordse kava fookuses on just Põhja-India muusika rütmimaailm, mida avab Eesti kuulajale India tunnustatud tablavirtuoos Imran Khan. Lisaks värvikatele löökpillisoolodele teeb selle kontserdi eriliseks veel see, et keerukad rütmid on üles ehitatud traditsioonilistele eesti lauludele, mille on valinud Taivo Niitvägi, kes neid tutvustab ja toetab instrumentaalselt Hiiu kandlel. Kaasa teevad Kadi Uibo harmooniumil ja Arno Kalbus löökpillidel.