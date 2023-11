Võru gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Ede Pähn tunneb muret selle pärast, et noored nii vähe liiguvad.

Noorte kehalisest aktiivsusest või õigemini selle puudulikkusest on räägitud juba aastaid. Sama kaua on otsitud põhjusi, miks noored ei viitsi ega taha trenni teha. Ka Võru gümnaasiumi staažikas kehalise kasvatuse õpetaja Ede Pähn täheldab, et lapsed kipuvad jääma füüsiliselt üha laisemaks ja nõrgemaks.