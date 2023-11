Hiiesõbrad tunnustavad Põlva valda

Vald kandis looduslikud pühapaigad üldplaneeringusse 2029+, et tagada neile parem kaitse. Ka pöördus vald riigikohtu poole, et saada pühapaikade kaitse asjus parem õigusselgus. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium andis välja otsuse, mille kohaselt on looduslike pühapaikade kaitsmine igaühe kohus ning kultuuripärandi kaitse eest vastutavad võrdselt riik ja omavalitsused.