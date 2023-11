Janar Koemets, veebipolitseinik:

«Väga oluline on vaadata, kas postitaja kirjutab oma nime all. Kui pole aru saada, kes info taga on, tasub sellesse suhtuda ettevaatlikult ning seda kontrollida teistest allikatest. Kui autor on teada, tuleks uurida tema varasemaid postitusi, et teha kindlaks, kas ta on usaldusväärne. Samuti on oluline kontrollida üle kuupäev, sest aeg-ajalt levitatakse aegunud infot.