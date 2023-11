Võru maakonna toimus esimene HaridusFest

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse direktori Eveli Kuklase sõnul ongi hariduskeskuse üks rollidest tuua inimesed kokku õppima või siis õppimise info juurde. «Kui me tahame Kagu-Eestis päriselt majanduslikus mõttes jõukamaks saada, siis ainus tee on läbi õppimise. Iga õppija on tähtis! Iga kaasaegne oskus mõjutab. Mida vähem meid on, seda kaalukam roll on iga üksiku inimese erialasel arengul,» sõnas Kuklane. «Ma usun, et siin tehti täna väga palju olulisi otsuseid ja ma olen väga uhke, et just meie kool sai olla selle sündmuse võõrustajaks,» lisas ta.