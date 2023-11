Kahe auto kokkupõrkes sai üks inimene viga

Politsei sai kella poole kahe paiku teate, et Valga maakonnas Tagula külas toimus kahe sõiduauto kokkupõrge. Õnnetuses sai üks inimene vigastada. Juhtunu kõik täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.

Teed üle Eesti on kohati väga libedad. Selleks, et kõik jõuaksid turvaliselt sihtkohta, tuletab liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss meelde, et liikluses tuleb olla eriti tähelepanelik, varuda aega ja sõita aeglasemalt.