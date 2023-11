Võrus tunnustati kultuurielu edendajaid

Üllar paistab silma hea suhtlemisoskuse, abivalmiduse, soojuse ja lahkusega. Ta on kuldsete kätega mees, kes ulatab alati abikäe, kui on vaja midagi parandada, korraldada või mõelda välja lennukaid ideid piirkonna kultuurielu edendamiseks. Samuti lööb ta kaasa nii kohalike kui ka maakondlike ürituste korraldamises.

Triinu on noor aktiivne inimene, kes korraldab juba teist aastat Võru maakonna 9.-12. klasside õpilastele talveballi. Ta osaleb aktiivselt Vastseliina Gümnaasiumi koolielus viies läbi erinevaid üritusi ja olles õpilaseinduse presidendi rollis. Lisaks on ta olnud vabatahtlik Vastseliina laada korraldusmeeskonnas. See tüdruk pakatab ideedest ja neil ei tundugi lõppu olevat. Triinu on see, kelle peale saab loota, sest alati leiab ta uusi ideid ja lahendusi ning viib need ellu.