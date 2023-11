Antsla gümnaasium pälvis kõrge tunnustuse

Võrumaa arenduskeskuse ettevõtluse suunajuht Kaido Palu avaldas heameelt, et maakonna koolid peavad õpilaste toetamist ettevõtlikkuse arendamisel oluliseks. Tema sõnul julgustatakse ja toetatakse õpilasi korraldama mitmesuguseid sündmusi, looma mini- ja õpilasfirmasid ja lööma kaasa erinevates tegevustes. “Ettevõtliku kooli kvaliteedimärgist on taotlenud maakonnast kümme kooli, kellest Antsla gümnaasium on esimene, kes jõudis kõrgeima tasemeni. Jagame rõõmu ja tunneme uhkust koolipere saavutuse üle!” lausus ta.

Tiitli vastu võtnud Antsla gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeldi sõnul liitus õppeasutus ettevõtliku kooli haridusprogrammiga selleks, et muuta õppetöö huvitavamaks ning panna silmad särama nii õpetajatel kui õpilastel. Tema sõnul on see osa õpilaste ettevalmistusest iseseisvaks eluks, pannes õpilased ise tegutsema ja andes ka vastutust. “See annab õpilastele hoiakud ja oskused, mida neil tulevaks eluks vaja läheb,” lisas ta.

"Ettevõtlikkus on hoiak, tahe ja suutlikkus midagi ellu viia. Programmi idee ei ole õpetada ettevõtlikkust mitte ühe ainena, vaid siduda seda kõigega, mida noored kooliteel õpivad,” lisas Martinfeld.

Kvaliteedimärgis toob tuntust, aga ka vastutust

Kuldtaseme saavutamine on koolile selge kvaliteedimärk ning võimaldab saavutada tuntust nii maakonnas kui ka riigis tervikuna. “See pole eesmärk omaette, vaid võimalus tegelda kooli sisehindamisega lähtuvalt ettevõtliku kooli standardi kriteeriumitest. Selle käigus on koolimeeskond saanud võimaluse viia ellu muutusi, rikastada õppemetoodikat ning tegelda haridusinnovatsiooniga süsteemselt,“ ütles koolijuht.

Tema arvates on samavõrd tähtis nii ettevõtlikkuse arendamine kooli meeskonnas kui ka kooli õpilastes. “Kui noored on ettevõtlikud, siis nad on rohkem seotud oma kodukohaga ning on enam võimelised tulevikus looma meie piirkonda töökohti ja läbi selle on meil kui maapiirkonna gümnaasiumil suurem võimalus edasikestmiseks. Kindlasti seab kuldtase kohustuse edaspidiseks,” selgitas Martinfeld, kelle sõnul on tegevuste läbimõtestamine oluline kooli taseme säilitamisel ja edasiarendamisel.