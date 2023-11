Taevaskojas suletakse ajutiselt üks matkarada

Taevaskodade matkaraja ääres on palju kuuse-kooreüraskite tõttu surnuid puid, mis võivad kukkuda rajale ja ohustada matkajaid. RMK looduskaitsespetsialist Maret Gerz ütles, et osa kuivanud puudest on juba murdunud ning seetõttu tuleks just rajaäärsed surnud kuused maha võtta.

„Tegu on populaarse paigaga, kuhu sõidetakse loodust nautima kaugemalt ja lähemalt, küll üksi, küll sõprade ja peredega. Ka praegu, kus puhkusehooaeg läbi, jagub Taevaskoja piirkonda jätkuvalt matkajaid. Peame iga hetk murduda võivad kuused eemaldama, et inimeste elu ja tervist kaitsta,“ kinnitas Gerz.

Surnud puude raieks on andnud kooskõlastuse nii Keskkonnaamet. Eemaldatavad puud on markeeritud oranži värviga. Kõnealune matkarada asub Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal Taevaskoja sihtkaitsevööndis.

„Seetõttu tuleb meil töö planeerida nii, et kaitseväärtused ei saaks kannatada. Näiteks kasvab seal piirkonnas Eestis üliharuldane seen limatünnik, mis kuulub looduskaitsealuste liikide I kategooriasse,“ rääkis looduskaitsespetsialist. „Mis tähendab, et pärast puude langetamist jäetakse need metsa alla ega veeta välja. Nii minimeerime mõju loodusele, ühtlasi pakub lamapuit oma lagunemistsükli jooksul elupaika tuhandetele liikidele. Seal saavad kasvada seened, samblad ja samblikud, elutseda putukad, kes omakorda on toiduks lindudele,“ põhjendas ta.

Tööd algavad 4. detsembril ja kestavad kuni nädal. RMK Lõuna-Eesti piirkonna külastusala juhi Malle Orase sõnul on seetõttu Saesaare paisust kuni Emalätteni kulgev rajalõik suletud. “Selle asemel suuname inimesed teisele teelõigule, kus nad saavad matkamist jätkata. Selleks on kohapeal ka abistavad viidad,” lisas Oras.