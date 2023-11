GALERII ⟩ Värskas selgusid parimad õpilasfirmad

Parimaks õpilasfirmaks (ÕF) tunnistati Papilla Võru gümnaasiumist, kelle üleöö kaerahelveste komplekti kohta arvas žürii, et õppurid on hästi ära tabanud turuniši. Nende klient on tööle kiirustav kontoriinimene või hommikuti magada armastav gümnasist. Papilla liikmed on Berta Elyse Palk, Mia Joanna Koort, Anete Laht ja Helis Keero ning juhendaja Maivi Liiskmann.