PRIA uus juht tuleb IT-valdkonnast

Regionaalminister Madis Kallase sõnul on uue peadirektori üks olulisemaid ülesandeid muuta PRIA senist kandvat makseagentuuri rolli. „Meie ootus on, et uus juht suudaks toetusi jagava makseagentuuri muuta maaelu digi- ja roheüleminekut toetavaid teenuseid pakkuvaks organisatsiooniks,“ lausus ta.

Minister lisas, et Noormaa varasem töökogemus IT valdkonnas tuleb PRIA direktori kohal kasuks, sest arendada on vaja muu hulgas äiteks infotehnoloogilist võimekust, mis on aluseks andmete väärindamisele ja mõjusate toetuste rakendamisele.

Ühtlasi tunnustas minister PRIA senist peadirektorit tehtud töö eest. „Jaan Kallas on PRIA-t juhtinud 2007. aastast ja teinud selle aja jooksul ära suure töö eduka ja kaasaegse makseagentuuri ülesehitamisel. Tema juhtimisel on üles ehitatud asjatundlik, kliendikeskne, koostööle pühendunud ja hooliv organisatsioon.“

Noormaa senine karjäär on viimasel kümnendil olnud seotud peaasjalikult IT-valdkonna korraldusega ja seetõttu tundus liikumine konkreetse sisuvaldkonna suunas talle ahvatlev. „PRIA juhtimine on täpselt selline väljakutse, kus saan kasutada oma eelnevat töökogemust,“ märkis ta, lisades, et soovib eelkõige PRIAt võimestada nendes valdkondades, kus omab suuremat kogemust, nagu näiteks uued tehnoloogiad, andmed ja kestlikkus.

Noormaa hinnangul on uues ametis üks peamisi eesmärke PRIA arengukava elluviimine. „2029. aastal on PRIA kindlasti üks edukamaid riigiasutusi igas mõttes – nii tööandjana, tulemuslikkuse poolest kui ka tunnustatud partnerina oma klientide jaoks,“ sõnas Noormaa.

Margus Noormaal on pikaajaline tippjuhi kogemus Riigi Infosüsteemi Ametist, rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusest ning Maksu- ja Tolliametist.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on regionaal- ja põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis loodi 2000. aastal. PRIA-s töötab ligikaudu 340 inimest, PRIA teenuseid kasutab üle 40 000 kliendi, kelle jaoks on esindused kõigis maakondades. 20 aastaga on PRIA kaudu Eesti maaellu suunatud üle viie miljardi euro.