Piirilinna kunstikoolis näeb töid kahest riigist

Valkas on juba 33 aastat tegutsenud kunstikool. «See on väga põnev arv. Kui keerame ühe kolme teistpidi, saame numbri kaheksa, mis on igaviku sümbol. Aeg on küsida, kes me oleme. Mida teeme edasi? Mis on hea ja mis pole? Kuhu tee meid viib?» mõtiskleb Valka kunstikooli direktor Sniedze Ragže.