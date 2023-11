Eesti film kandideerib veel kuuele auhinnale

«Operaatoritele on IDA auhind üks väärtuslikumaid tunnustusi ja juba see nominatsioon on suur au,» nentis Ants Tammik. «Dokumentaalfilm on eriline žanr, kus filmitakse kordumatuid hetki. Seetõttu on operaatoril otsuste juures suur roll ja ka koostöö ülejäänud meeskonnaga peab toimima laitmatult. Tundsin, et selle filmi meeskond oli väga ühel lainel ja seda on näha ka tulemuses. Eriti hea meel on sellegi üle, et monteerijad auhinnale nomineeriti, sest nad on minu filmitud materjali väga oskuslikult suurepäraseks filmiks teinud.»