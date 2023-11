Taas algas Inglipuu heategevuskampaania

Puude külge riputati laste soovidega inglikesed. Neil on lapse nimi, vanus ja kingisoov. Igaüks saab võtta puult inglikese, osta sellel märgitud eseme ja viia see pakkimata koos inglikesega Maxima infoletti või kassasse.

«Oleme koostöös omavalitsuste, Tallinna sotsiaaltöö keskuse ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kogunud ja asetanud puudele 2359 lapse kingisoovid. Nii palju soove pole meieni varem jõudnud. Eks see ole märk, et keeruline majanduslik olukord pitsitab,» lausus Maxima Eesti tegevjuht Kristina Mustonen.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap ütles, et praegune aeg paneb kõiki rohkem pingutama. «Kasutusel on säästud ning paljud proovivad lisasissetulekut teenida tööampsudega. Elementaarsed kulud saavad tasutud ja toidulaud kaetud, kuid jõulud tulevad tagasihoidlikud. Seda enam on oluline anda oma panus, et jõulud oleksid soovide täitumise aeg võimalikult paljudele lastele,» toonitas Õunap.