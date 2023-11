Signe Saarepuu: politseid tasub teavitada igast sissemurdmisest

On näiteks selliseid juhtumeid, kui lõpetatud menetlus uuendatakse, sest keegi teine on andnud märku, et tema koju on sisse murtud. Sel puhul algatatud menetluse käigus leiame sealt aga täiendavaid tõendeid, mille põhjal saame kokku viia kurjategija ka eelnenud tegudega.

Õnnetus ei hüüa küll tulles, kuid igal inimesel on võimalik varga elu keerulisemaks muuta. Esemed, mida on lihtne kaasa haarata, tuleb silma alt ära panna ning territoorium tuleb kindlustada. Samuti ei tohiks jätta sõidukeid järelevalveta, sest just näiteks metsa äärde jäetud töömasinatest on viimasel ajal hakanud kaduma kütust.

Politsei ootab infot ka sellistest juhtumitest, kus valduses on küll käidud, kuid miskit kaasa haaratud pole. Selline teave võib aidata suuremat tervikut kokku panna ning kurjategija tabada.

Enda vara kaitseks on hea oma territoorium valgustada ning sinna paigaldada näiteks signalisatsiooniga valve, mis aegsasti võõraste liikumisest märku annab. Ka kaamerate olemasolu on väga oluline, kuid siinkohal tuleb silmas pidada, kus kaamera paikneb ning kas see on mõeldud salvestama ka pimedat ümbrust. Tihti jõuavad politseini videosalvestused, millelt pole pimeda olustiku tõttu midagi näha või on kaamera paigutatud sedasi, et varastel on õnnestunud tegutseda nii, et pildi peale nad jäänud polegi.

Kindlasti on suur abimees ka territooriumil olev koer. Kui te aga kinnistul ise pidevalt ei ela, tasuks mõelda naabrivalvele ja paluda mõnel heal naabril enda kodul või suvilal silm peal hoida. Väga teretulnud on kogukondades toimiv naabrivalve, kus kõik hoiavad üksteise kodudel silma peal ning teavitavad telefonil 112, kui märkavad kedagi kahtlast liikumas.

Lõpuni pole kunagi võimalik kurjategija plaane ette näha ning sellistel juhtudel on kasuks oma vara kindlustamine. Siinkohal on oluline, et kindlustatud oleks vara ka lõhkumise või kahjustamise eest. Tihti laekub politseile teateid, kus sissetungimise käigus polegi midagi kaasa võetud, kuid kahju on tekitatud just sisse murdmise endaga.