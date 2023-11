Lumevaiba paksus kagunurgas on juba üle 30 sentimeetri

Otepääl on lund 30, Võrus 26 ja Valgas 22 sentimeetrit. Samal ajal on Saaremaal Sõrve säärel lumekihi paksus kõigest kaks sentimeetrit ning Hiiumaal Ristnas seitse sentimeetrit. Lumepilved on mööda läinud ka Jõgevalt, kus on valge vaiba paksus üheksa sentimeetrit.