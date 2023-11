Ahelavarii toimus ka Põlva külje all

PPA pressiesindaja Ragne Keiski andmeil juhtus ahelavarii Põlva vallas Mammaste külas Põlva-Reola teel. Inimesed viga ei saanud. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

"Teed üle Eesti on kohati väga libedad. Selleks, et kõik jõuaksid turvaliselt sihtkohta, tuletame meelde, et liikluses tuleb olla eriti tähelepanelik, varuda aega, sõita aeglasemalt, vältida järske manöövreid ja möödasõite ning hoida piisavat pikivahet," toonitas Keisk.