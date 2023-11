Lumine aeg tõi bussi varustusse mootorsae

«Iga kahe tunni tagant on kuskil puu maas. Teede ääres need on valmis kohe kukkuma. «Ühes peatuses lükkasime lätlastega puud teelt ära. Umbes 50 meetrit eemal kukkus järjekordne puu teele,» kirjeldas esmaspäeval olukorda Valga vallas Lüllemäe piirkonnas Go Busi bussijuht Raivo Lokko.