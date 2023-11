Külastajate rohkus paneb suusakeskused proovile

«Praegu on huvi meeletu, mingit reklaami me seejuures ei tee,» tõdes osaühingut Kütioru Puhkekeskus juhtiv Imre Viilukas mõne päeva eest. «Me ei kutsunud suusakeskuse proovipäevadele ise kedagi, kuid mägi oli ometi rahvast täis. Enamik külastajatest on noored: neil liigub info ühismeedias väga kiiresti. Nad suhtlevad omavahel tihedalt ja suusamäel käimine on nende silmis äge. Reklaami me ise tegema ei pea.»