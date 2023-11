Maarius Suviste: iga lumi sulab meil kord

Aga nii ju on. Või pigem mitte? Oleneb muidugi, millise lumehange otsast või lumehunniku tagant põrnitseda.

Tundub, et mõne arvates tuleb Eestis lumi alati ootamatult maha. Sama ootamatult lähevad ilmad külmaks või suisa krõbedaks.

Aga see on just kui kellavärk, mis pärast lume tulekut juhtuma hakkab. Oma õiguse tagaajamine ja kuulutamine läheb lahti. Vaid mõned näited elust enesest.

Kui lumelükkaja ei ole hommikul koduukse esist puhtaks rookinud, on mõnel pool kohe kisa lahti: miks ei ole teed lahti lükatud; miks tullakse alles päeva peale või õhtuks; miks ei jõuta kõigest telefonikõne peale kiiresti kohale lund lükkama? Raha ju makstud! Aga kui lumelükkaja näiteks varahommikul traktoriga kusagile koduakna alla põristama läheb, on jälle jama lahti: kas peab nii varakult tulema lund rookima ja kõiki üles ajama?

Kui parkla on lumest rookimata või pole veel jõutud, on paha. Kui lumi on hunnikusse aetud ning vaba ruumi puudusel on selleks ohverdatud mõni parklakoht ning pole veel jõutud veoautoga ära vedada, on jälle kisa lahti: kes siis niimoodi lund lükkab?



Lumelükkaja on ka inimene. Ja kui rammu üle – kus viga näed laita, seal võta labidas ja mine aita!