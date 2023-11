Tomi Saluveer: edu saadab erilisi ettevõtmisi

Erilise turu on leidnud teinegi aasta ettevõtte tiitli nominent – UPM-Kymmene Otepää OÜ. Nimelt ekspordib ligi veerandsaja aasta vanune tehas märkimisväärse osa oma kasevineeritoodangust veeldatud LNG tankerite ehituseks Hiina ja Lõuna-Koreasse. Teisalt on turgu leitud Euroopa transporditööstuses. Kuigi metsa- ja puidusektoris on seis praegu pingeline, näitavad ligikaudu 250 inimesele tööd andva ettevõtte käibenumbrid ka selle aasta esimeses kolmes kvartalis pigem kasvutrendi.