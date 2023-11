«Meie tootmine Otepääl on edukas, sest meil on inimesed, kes teevad oma tööd hingega,» ütles tehase juht, otepäälane Silver Rõõmussaar. Tema sõnul on UPMi tuntus usaldusväärse tööandjana ja võimalused enesearengut silmas pidades aidanud inimesi värvata sõltumata sellest, milline on majanduskeskkond. «Oleme piirkonnas tuntud ja hinnatud tööandja. Vabu töökohti on pakkuda harva.»