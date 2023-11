Nime StressStop kandva toote eesmärk on muu hulgas appi tulla lõõgastumisel ja stressirohkeist sündmustest taastumisel. Tegemist on toidulisandiga, mis sisaldab reishi’t ehk lakkvaabikut, piparmünti, ashwagandha’t, steviat ning vitamiine B6 ja B12.

Shroomwelli juht Siim Kabrits lausus, et selline tunnustus nagu aasta toote konkursil parimate sekka jõudmine on neile väga oluline. Firma baseerub Valgamaal Tõrvas, kus nad hiljuti ka uue suure sisekasvatuse avasid. «Kui kohapealne kogukond sind märkab, on see eriline ja suurema väärtusega, meile on see väga oluline.»