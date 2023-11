Kelmid tungivad suitsuanduri kontrollimise ettekäändel eluruumidesse

«Oleme saanud teateid, et liikvel on petturid, kes suitsuanduri kontrollimise ettekäändel proovivad tuppa pääseda. Tuletame meelde, et meie inspektoritel on alati seljas vormiriietus ning kaasas töötõend. Lisaks päästeametnikele teevad kodukülastusi ka kutselised ja vabatahtlikud päästjad ning G4S Eesti esindajad. Päästjalt küsi tema tunnistust ning G4Si esindaja tunned ära tema riietuse ja töötõendi järgi,» andis päästeamet hoiatuses teada.