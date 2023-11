Võrumaa mees vedas akadeemilise meeskoori taas kord konkursi esikohale

Teist kohta tänavu välja ei antud ning kolmanda koha pälvis Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis toimunud traditsioonilisel meeskooride konkursil sai kokku Eesti meeskoorilauljate paremik. Tartu Akadeemiline Meeskoor (TAM), mis on oma 112 tegevusaastaga Eesti vanim katkematult tegutsenud meeskoor, kaitses kõrgeimas A-kategoorias viie aasta eest võidetud esikohta. TAM on ühtlasi seitsmest A-kategoorias võistelnud meeskoorist ainus väljaspool Tallinna tegutsev kollektiiv.

Koori peadirigent, Võrust pärit Kuno Kerge pidas esikoha jagamist Rahvusooper Estonia noormeestega igati suureks tunnustuseks, kuid leidis, et peamine on iseendale püstitatud eesmärkide täitmine ning just sellega koor ka hakkama sai. “Seadsime lati enda jaoks oluliselt kõrgemale kui viis aastat tagasi. Repertuaar oli tehniliselt nõudlikum ning julgelt pool meie lauldud kavast on igapäevaselt pigem Eesti Rahvusmeeskoori pärusmaa”, lausus Kerge.

Lisaks märkis dirigent tänavuse kava läbinisti rahvuslikku motiivi, esindatud olid meie koorimuusika suurkujud Ester Mägi, Cyrillus Kreek, Mart Saar ning Gustav Ernesaks.

Žürii liige, koorijuht ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koorijuhtimise lektor Triin Koch leidis, et tunnustamist väärib just Tartu Akadeemilise Meeskoori kavavalik. “Niisugune Eesti koorimuusika klassika sedavõrd kvaliteetselt ja hästi maha laulda on väga suur tegu,” leidis Koch. Samuti tõstis ta esile koori üldist kõlapilti: “Hästi balansis ning kui ma kujutan endale ette head meeskoorikõla, siis TAM just seda mulle pakkus”, lisas Koch.