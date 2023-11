Hõõrumised koalitsioonis tõid Valgas EKRE võimu juurde

Kolmapäevase Valga vallavolikogu istungi algul informeeris volikogu esimees Lauri Drubinš istungi põgusalt volinikke, et võimuliit on saanud täienduse. «Reformierakonna ja valimisliit Valga 2.1 hea koostöö läbi kahe aasta on saanud tugeva täienduse EKRE näol,» sõnas Drubinš.

Valla lehele veidi hiljem ilmunud teada sedastab, et Valga 2.1 valimisliidu ja Eesti Reformierakonna vahel 2021. aasta sügisel sõlmitud koalitsioonilepinguga ühines ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kellel on Valga vallavolikogus kolm kohta. Sisuliselt tähendab see, et senine suund jätkub ja leping jäi samaks, sinna kaasati lihtsalt uus osapool.