Venemaalt ei pruugi enam tagasi pääseda

Tsahkna sõnul on Soome juba mõnda aega Venemaa organiseeritud ränderünnaku all. "Venemaa teeb aktiivset propagandat seal, kust põgenikud tulevad, et läbi Soome pääseb Euroopa Liitu, ja aitab kaasa nende jõudmisel piirile," ütle Tsahkna, lisades, et surve on läinud päris korralikuks ja see on pidev.

Välisministri sõnul kasutab Venemaa süütuid inimesi, kes maksavad kogu selle reisi eest raha, inimrelvadena, sealjuures ei hooli Venemaa nendest inimestest karvavõrdki. Sealjuures on see tegevus eriti julm seetõttu, et väljas valitseb talv ja karmid miinuskraadid. "Soome on otsustanud tänaseks kõik piiripunktid sulgeda. Samas Venemaa soovibki võib-olla, et tekivad inimohvrit, et seda propagandaks kasutada," märkis Tsahkna.

Tema sõnul on Soomel täielik õigus oma territooriumi ja piiri kaitsta ja naaberriigi tegevus vastab kõigile rahvusvahelistele normidele.