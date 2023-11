Elektrikatkestusi on jätkuvalt palju nii Valga- kui Võrumaal

Elektrilevi andmeil on enim tarbijaid vooluta Võrumaal Varstu ja Tsooru kandis (vastavalt 276 ja 101) ning Valgamaal Sangaste lähedal (249). Põlvamaal oli kell 19 alla poolesaja katkestuse Kooraste kandis, kuid nüüdseks on vool jälle tagasi. Kui kell 19 oli Valga lähedal Jaanikese kandis 238 katkestust, siis veerand tundi hiljem oli neid jäänud 27. Valgamaal Riidajas on vooluta 170 tarbijat, Tõrva lähedal Roobel 64 tarbijat.