Setomaa kutsub külla sõbrad

III Seto tantsupidu on üks Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi väärtuspõhistest sündmustest Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 põhiprogrammis. Nagu kahel eelmisel korral, on seegi kord tegemist pärimuspeoga, kus tantsitakse eri aegade külapidude - kirmaste ja simmanite - pärimustantse. Suure külapeo tantsude saatemuusikat mängivad pillimehed ja kõik setod ja nende sõbrad on oodatud oma kandi autentsetes rahvarõivastes.