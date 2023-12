Klubi andis möödunud kuul sotsiaalmeedias teada, et nende 25. novembri pidu jäi viimaseks. «Ööklubi Kino 11 aastat tegutsemist on jõudnud võiduka lõpuni!» teatati sotsiaalmeedias. Viimasel peol astusid üles laulja Nancy, DJ Maanus Zilmer ning DJ Janek Tennosaar, kes töötas ka ööklubi programmijuhina.

Novembri alguses muutus ärihoone, kus ööklubi asus, müügikuulutus taas aktiivseks. Kolmekorruselise hoone eest küsiti 79 000 eurot. 1975. aastal ehitatud hoone üldpindala on 731 ruutmeetrit. Kuigi selle ümber olevad teed on heas seisus, on hoone enda seisukord keskmine.