Põlvas algab advendiaeg liikuva tantsupeoga

Jõuluväljakuks muutunud Põlva keskväljakul jagub tegevusi ja sündmusi nii suurtele kui väikestele läbi kogu jõuluootuse aja. Pere noorematele toimuvad traditsioonilised jutuhommikud, kus raamatukoguhoidjad on kehastunud raamatutegelasteks ning vestavad lastele ja koos lastega jõuluaja jutte. Seekord on kavas ka laste jutuõhtu, kuhu terve perega kuulama-vaatama tulla saab. Toimub advendilaat, kahel pühapäeval oodatakse väljakule peresid, et koos pannkooke süüa, toredaid loomi patsutada, jõululuuletuste lugemist harjutada ja piparkooke meisterdada. Toimub lumine linetantsuõhtu, esinevad kultuurikollektiivid ja kavas on ka eakate jõulutrall.