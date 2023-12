Tallinna-Tartu-Luhamaa trassi ääres asuvas Terminali Saverna teenindusjaamas on nüüd neli ülikiiret elektriauto laadijat võimsusega kuni 300 kW, mis võimaldavad peaaegu tühja aku puhul sõitu jätkata juba veerand tunni pärast. Üks laadimiskoht on ka haagisega sõiduki tarbeks.

ASi Terminal tegevjuhi Jörgen Õiguse sõnutsi on eesmärgiks võetud, et erinevate energiakandjatega oleksid varustatud kõik keti teenindusjaamad. «Näiteks Võru tankla laadimispunkt on meil järgmise aasta plaanis. Kui Tallinna suunas vaadata, siis hetkel on peamine fookus Mäekülal, kuhu on samuti rajamisel korralikud kiirlaadijad. Pärast seda on kogu Tallinn – Tartu – Luhamaa trass võimalik läbida üksnes Terminalis laadides. Maailmas toimuva protsessiga tuleb kaasas käia ning alternatiivsed valikud klientidele kättesaadavaks teha.»