Rahvamajas tegutseb alaliselt raamatukogu ja seal toimuvad aeg-ajalt mõned üritused. Näiteks detsembris toimuvad seal üksikud jõulupeod, kuid hoone ise on enamus aega tühjana.

Vallavanem Avo Kirsbaum sõnas, et ruume renditakse ja üritused seal ka toimuvad, kuid arvestades hoonesse tehtud investeeringuid, siis võiks seal toimuda rohkem ja paremini. «Küll aga liigume selles suunas, et leida Linda rahvamajale rohkem väljundeid. Kuni käesoleva sügiseni tegutses hoones MTÜ Boose Selts, kes üle kümne aasta on korraldanud sündmusi rahvamajas,» sõnas Kirsbaum.