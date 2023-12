Ta võtab ühe kaardi ja loeb: «Kas iial üks muinasjutt kaunim võiks olla kui see, mille loonud te koos? Kas teisiti võikski teie armastus olla hell, teineteist toetav ja noor?»

Aili Heinjärve arvates on nad abikaasaga nagu magneti kaks poolt, mis on erinevad, aga tõmbuvad üksteise poole. «Olen idealist, emotsionaalne ja tundeline. Minu kallis mees on realist, tasakaalukas ja alati kahe jalaga maa peal. Ta väga hoolib oma perest ja lähedastest, armastab neid,» ütleb Aili.